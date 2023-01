Vieira de Sousa: os novos vinhos das irmãs Borges

Esta história tem início no século XIX, quando a Vieira de Sousa original foi criada pelo tetravô de Luísa e Maria Borges. Em 1867, com a chegada ao Douro da filoxera – a praga que devastou vinhas de norte a sul do País – vieram também dificuldades financeiras para a empresa produtora de vinhos do Porto de José Silvério Vieira de Sousa (o tetravô), que se viu forçado a vender a marca e a mudar o negócio para a produção, envelhecimento e venda de vinho do Porto à pipa. Se antes vendia à garrafa, passou a vender a granel.