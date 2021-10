Victor Hugo Pontes estreia peça sobre os sonhos das pessoas comuns

08 de outubro Joana Fonseca com Leonor Riso

Duas gerações – menores de 25 e maiores de 50 – falam do que sentem… e dançam, contracenam, emocionam a plateia. Meio no Meio, de Victor Hugo Pontes, chega esta sexta-feira ao São Luiz.

O título, Meio no Meio, parece enigmático, mas resume na perfeição o novo espetáculo de Victor Hugo Pontes, que junta jovens a expressar as suas aspirações e pessoas que já passaram a meia-idade, a recordar os sonhos antigos e a fazer o balanço do que alcançaram.