Experimentámos o novo biquíni menstrual

A Norm, que já fazia cuecas menstruais, tem swimwear que garante: não há fuga possível

Experimentámos o novo biquíni menstrual
Ângela Marques 19 de agosto de 2025 às 22:59
€99,90 (biquíni); €89,90 (fato de banho)
€99,90 (biquíni); €89,90 (fato de banho)

Sou como aquele anúncio: gosto de ser mulher. Se gosto de ser mulher todos os dias do mês? Sobre isso já tenho poucas certezas. A Norm, contudo, tem uma convicção: é possível gostar de ser mulher até debaixo de água. Swimwear absorvente é a sua mais recente proposta. Esta mulher que vos escreve? A sua mais recente fã.

