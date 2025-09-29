Experimentámos um telemóvel dobrável

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
O novo Samsung Galaxy Z Flip7 combina Inteligência Artificial com uma bateria que promete ser mais eficiente.
Um telemóvel com formato compacto? Nos anos recentes, os smartphones de última geração tendiam exatamente para o contrário, com ecrãs tão grandes que quase podiam ser comparados a tablets. Agora, algumas marcas estão a reverter a tendência e o conforto volta a estar no foco das preocupações.