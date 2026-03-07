Lisboa e Porto entre as 10 cidades europeias mais procuradas pela gastronomia

No Porto destacam-se a francesinha, o bacalhau e os tours ao Mercado do Bolhão e às caves em Vila Nova de Gaia

Já saíram os resultados do ranking Foodie 2026 e há boas notícias para Portugal, que se destaca com duas cidades no top-10. Lisboa é a terceira cidade europeia mais procurada pelas experiências gastronómicas. Foram mais de 47 mil pesquisas no Google, de acordo com os resultados deste estudo encomendado pela TUI Musement (www.tuimusement.com). Incidiram em atividades nos bairros mais emblemáticos, dando destaque ao pastel de bacalhau, sardinhas assadas ou pasteis de nata, entre outros. O Porto alcança a nona posição, com 25 500 pesquisas. Em relevo estão a francesinha, o bacalhau e os tours ao Mercado do Bolhão e às caves em Vila Nova de Gaia.

A gastronomia é uma das grandes motivações em cada viagem. É também isso que indica este estudo: mais de 56% dos viajantes afirmou estar interessado (ou muito interessado) em participar em atividades culinárias durante as férias. Destes, 71% prefere fazer a reserva com antecedência e 60% escolhe o pôr do sol ou o período noturno para levá-las a cabo, dando primazia à gastronomia local.

Roma é a líder do ranking, com mais de 80 mil pesquisas. Os viajantes procuraram workshops de massa fresca e tiramisú, além de percursos com direito a degustações. Além da capital, a Itália é o país mais representado neste top-20, com seis cidades entre as primeiras classificadas. A segunda da lista é a também italiana Bolonha, a ultrapassar ligeiramente as 60 mil pesquisas - workshops de pasta estão entre as experiências mais procuradas, tal como as aulas das Cesarine, uma rede de cozinheiras italianas tradicionais.

Depois da terceira posição da capital portuguesa, o quarto lugar foi entregue a Londres. A maior cidade do Reino Unido tem uma oferta gastronómica diversificada, com os mercados (como o de Borough) a desempenhar papel importante, além dos sabores do mundo nos bairros de Chinatown, Soho ou Covent Garden.

A fechar a lista das primeiras cinco cidades está Amesterdão, nos Países Baixos, onde o bairro de Jordaan se apresenta como cartão de visita. As visitas a lojas especializadas e os queijos, como os de Edam e Gouda, estão no topo das preferências.

Nas posições seguintes do ranking ficaram Madrid, Paris e Atenas. O nono lugar do Porto, relega Nápoles para a décima posição, com quase 25 mil pesquisas. Entre a 10ª e a 20ª posição encontramos Veneza, Barcelona, Viena, Florença, Budapeste, Praga, Milão, Edimburgo, Sevilha e Dublin. Em qualquer dos casos, excelentes opções para conciliar património e gastronomia.

Este é um estudo independente, realizado pela Appinio para a TUI Musement, empresa global de Tours & Activities, e nele forma consideradas todas as cidades europeias com mais de 150 mil habitantes. Para cada uma delas, foi analisado o volume de pesquisas no Google sob o termo “[cidade] food tour” entre janeiro e dezembro de 2025.

