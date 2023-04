As mais lidas GPS

No Teatro da Trindade, em Lisboa, Diogo Infante junta Miguel Guilherme e Luísa Cruz numa peça de Tennessee Williams. Uma reflexão sobre vida e teatro para ver até 25 de junho.

Não foi bem recebida aquando da estreia, em 1967, talvez por ser das peças mais experimentais do reportório de Tennessee Williams. A Peça para Dois Atores cria, como diz Luísa Cruz, que a interpreta nesta nova encenação de Diogo Infante (para ver até finais de junho no Teatro da Trindade, em Lisboa), um “efeito de espelho e de desdobramento da própria imagem do ator” que, ao longo da representação, se vai complexificando.