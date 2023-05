Rita Lello leva Isadora Duncan ao São Luiz

As mais lidas GPS

“Isadora, Fala!” apresenta-se no Teatro São Luiz, em Lisboa, de 31 de maio a 9 de junho, num solo e criação de Rita Lello que cruza poesia, ensaio, relato e memória.

As palavras e os gestos de Isadora Duncan (1877-1927) encarnam o corpo de Rita Lello que, responsável pela encenação e dramaturgia deste espetáculo, em colaboração com Eugénia Vasques, sobe a palco para interpretar "Isadora, Fala!". Palavra dita e palavra em movimento unem-se neste solo poético que mistura a memória e a contemporaneidade, a partir do olhar cénico de Amélia Bentes, da poesia de Graça Pires e das palavras da própria Isadora Duncan.