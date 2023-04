Ken Loach, realizador de 'Eu, Daniel Blake' anuncia fim da carreira (outra vez)

O realizador britânico Ken Loach admitiu que o seu novo filme, The Old Oak, que acaba de lançar pode ser o último da sua carreira. Na Hollywood Reporter admite: "Realisticamente, seria duro fazer um novo filme outra vez". Ken Loach faz 87 anos em junho e refere que uma nova obra demoraria dois anos a fazer, ou seja, perto dos seus 90.



Porém, esta não é a primeira vez que Loach, o realizador de sucessos como Eu, Daniel Blake ou Brisa de Mudança, anuncia que se vai retirar, para depois voltar.





Mas agora, põe a tónica no fator idade. "Não tenho a certeza que posso voltar a andar num cenário outra vez. É como um velho no Grand National [competição de saltos de cavalo] em que pensamos: 'Meu Deus, vai cair na primeira barreira'". Acrescentando ainda: "Os filmes demoram um par de ano a serem feitos e eu estaria perto dos 90. E as nossas capacidades começam a decair. A tua memória de curto prazo decai, a minha visão já é péssima, por isso é muito complicado".O veterano realizador confessou mesmo que durante a rodagem de The Old Oak teve problemas com o esforço físico que longas horas de filmagens exigem, e que se tornou mais difícil manter "o bom humor" e a "energia emocional nervosa" necessária para manter o ritmo das cenas.The Old Oak é o seu 15º filme a estrear-se no Festival de Cannes. Conta com as participações de Dave Turner e Ebla Mari e foi escrito pelo próprio Loach em colaboração com Paul Laverty. A história passa-se no nordeste de Inglaterra e gira em torno de um pub numa antiga comunidade mineira.Em 2014, quando estreou Jimmy’s Hall em Cannes, este foi apresentado como o seu último filme. Porém, a eleição de um governo conservador em 2015 que resultou em cortes dos apoios sociais acabou por levá-lo a realizar, em 2016, Eu, Daniel Blake, que lhe valeria a sua segunda Palma de Ouro - a primeira foi em 2006 por Brisa de Mudança.A crítica em volta do sistema de apoios sociais acabaria por estar de volta em 2019, com Passámos Por Cá. Um retrato dos danos da economia de biscates, que contava a história de um homem que trabalhava numa empresa de entregas do género da Amazon. Na estreia, em Cannes, Ken Loach voltou a afirmar que esta era a sua última obra.A história repete-se agora, antes da esreia em Cannes de The Old Oak. Desta vez, o realizador diz que partiu para este filme já sabendo que provavelmente ia ser o último.