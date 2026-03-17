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Última temporada da série "Rabo de Peixe" chega à Netflix a 10 de abril

Elenco principal da série "regressa para uma última aventura repleta de ação, justiça e vingança", com José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás e André Leitão.

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Lusa 17 de março de 2026 às 12:53
Elenco de "Rabo de Peixe"
Elenco de "Rabo de Peixe" Netflix

A Netflix revelou esta terça-feira que a terceira e última temporada da série "Rabo de Peixe" vai chegar a esta plataforma de 'streaming' no dia 10 de abril.

Com produção da Ukbar Filmes e da RB Filmes, a terceira temporada, que "promete um final em grande estilo", é dirigida por Augusto Fraga e Patrícia Sequeira, foi hoje revelado pela Netflix em comunicado, no qual é também apresentado o 'trailer' oficial, o cartaz e as novas imagens.

"Nesta terceira temporada, após três anos na prisão, Eduardo (José Condessa) regressa a Rabo de Peixe, uma localidade abalada por interesses económicos e políticos que ameaçam expulsar as famílias, acabar com a pesca e mudar a ilha para sempre", lê-se na sinopse divulgada pela plataforma de 'streaming'.

E acrescenta: "Unidos por uma amizade indestrutível, os quatro decidem criar a 'Justiça da Noite', um movimento clandestino e justiceiro enraizado na comunidade, que opera nas sombras para devolver o poder àqueles que foram silenciados durante demasiado tempo. Mas, à medida que a revolta cresce, a linha entre resistência e violência torna-se cada vez mais frágil: quando a justiça é feita à noite, alguém paga o preço à luz do dia".

O elenco principal da série "regressa para uma última aventura repleta de ação, justiça e vingança", com José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás e André Leitão.

Estes atores estarão novamente acompanhados por Maria João Bastos, Salvador Martinha, Afonso Pimentel, Kelly Bailey e Victória Guerra, aos quais se juntam Joaquim de Almeida, Ângelo Rodrigues e Inês Castel-Branco.

Em outubro de 2024, a plataforma de 'streaming' anunciou que a série portuguesa "Rabo de Peixe" teria mais duas temporadas - a segunda e a terceira - com filmagens em simultâneo, envolvendo os realizadores João Maia e Patrícia Sequeira, sendo que a segunda se estreou a 17 de outubro de 2025.

"Rabo de Peixe", que começou em maio de 2023, é uma produção da Ukbar Filmes com a Netflix, a partir de uma ideia de Augusto Fraga.

A história inspira-se num acontecimento verídico ocorrido em 2001, quando um veleiro naufragou com meia tonelada de cocaína a bordo, tendo grande parte da droga dado à costa próximo de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel.

A partir desses factos, foi construída uma ficção sobre quatro amigos que, na posse de vários quilos de droga, ambicionam mudar de vida, e sobre uma investigação policial em torno daquele naufrágio.

"Rabo de Peixe" foi a segunda série de ficção portuguesa produzida para a Netflix, depois de "Glória" (2021), de Pedro Lopes, realizada por Tiago Guedes, e chegou a estar no 'top' global das séries mais vistas em língua não inglesa.

Por causa da série, em 2023 a autarquia da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, decidiu lançar um roteiro turístico com a identificação dos principais locais de filmagem de "Rabo de Peixe", como forma de potenciar a economia local.

Em outubro de 2025, o então presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, disse à Lusa que o roteiro turístico criou uma pressão turística positiva no território.

De forma indireta, o guia interativo (acessível através de telemóvel) tem levado a que "centenas de turistas" percorram diariamente as ruas de Rabo de Peixe para "visitarem os locais onde foi passada a série da Netflix", admitiu.

O guia interativo sobre os principais locais de filmagem da série "Rabo de Peixe" pode ser descarregado nas plataformas de telemóvel iOS e Android.

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