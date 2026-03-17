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Parabéns! Rita Pereira celebra o aniversário em família... e rodeada de animais

A atriz escolheu o Alentejo para celebrar os 44 e acabou por protagonizar momentos ternurentos com os animais da herdade.

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Edição de 10 a 16 de março
17 de março de 2026 às 15:39
Parabéns! Rita Pereira celebra 44 anos em família... e rodeada de animais
Parabéns! Rita Pereira celebra 44 anos em família... e rodeada de animais Instagram @hyndia

A atriz Rita Pereira celebrou recentemente o seu 44.º aniversário num cenário bem especial: a Herdade da Malhadinha Nova, no coração do Alentejo. Acompanhada por Guillaume Lalung e pelos filhos do casal, a atriz aproveitou alguns dias de descanso na herdade, conhecida pela paisagem rural, pela tranquilidade e pela presença de vários animais de quinta. E claro que não resistiu a partilhar alguns desses momentos nas redes sociais.

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Tópicos parabéns Atriz Atrizes Aniversário Rita Pereira Alentejo
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