Trap: o estilo musical que incendeia as redes sociais

De subcategoria do hip-hop, o trap adquiriu, nos últimos anos, um espaço próprio, que também em Portugal já se popularizou.

Em 2018, a lista de canções mais ouvidas do serviço de ‘streaming’ Spotify era encabeçada por "God´s Plan", de Drake, "SAD!", de XXXtentacion, e "Rockstar", de Post Malone com 21 Savage, artistas com ligações a este género.

Também as artistas femininas mais ouvidas no Spotify em 2018 refletem o rumo da música ‘mainstream’, com Ariana Grande no pódio, a cantora de pop que em "Sweetener" (2018) apresentou elementos de trap e r&b, Dua Lipa (Pop/r&b) e a rapper nova-iorquina Cardi B.

Para além de Drake, XXXtentacion e Post Malone, o ‘top’ de músicas mais ouvidas no Spotify em Portugal durante 2018 contou com nomes como Blaya, Wet Bed Gang, MC Kekel, MC Rita, Juice WRLD, Lartiste, Bad Bunny e Ozuna, fazendo o hip hop, o latin-trap e o funk os géneros a liderar o ‘streaming’ nacional no ano passado, uma tendência que se mantém em 2019.

"Basta ouvir como elementos de trap têm sido incorporados em todo o tipo de música pop na última década, da Rihanna à Beyoncé, ou do rap português ao K-pop da Coreia do Sul, para constatar a influência desta sonoridade à escala mundial", diz o rapper, produtor e membro da editora Think Music Benji Price.

O subeditor da publicação Rimas & Batidas Alexandre Ribeiro acrescenta que, hoje em dia, "é raro encontrar músicas de hip-hop populares sem elementos de trap".

Em dezembro de 2018, o New York Times descrevia, sob o título "Como um novo tipo de estrela de Pop invadiu 2018", a forma como estes novos artistas dominam o ‘streaming’ "com origens em cenas diferentes" enquanto "performers, extremamente dotados em autoapresentação nas redes sociais" e que "trabalham com uma gramática comum, ambos cantam e fazem rap".

"As redes sociais são absolutamente fulcrais" para estes músicos, diz Alexandre Ribeiro, explicando que, no trap, "o artista se liga diretamente com o público" e as redes sociais substituem o papel intermediário das editoras e promotoras entre os músicos e público.

"As editoras portuguesas não conseguem apanhar 1% dos fenómenos mais ligados ao trap que já têm números assinaláveis nas redes sociais, Youtube e Spotify", diz o editor da publicação dedicada ao hip-hop.

Nascido na década de 2000, no sul Estados Unidos, em bairros sociais nas cidades de Houston, Texas, Atlanta e Georgia, o termo "trap" refere-se às casas onde se traficava droga e o estilo desenvolveu-se num ambiente de criminalidade.

Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, Portugal ainda "está a abraçar o trap", diz Alexandre Ribeiro, explicando que na América o trap "é matéria pop há algum tempo", e já originou subgéneros como o emo-trap e o latin-trap.

O subeditor da Rimas e Batidas explica que só em 2019 com o novo disco de Prof Jam, "#FFFFFF", é que se assistiu pela primeira vez a "um artista com características trap ser domínio Pop em Portugal".