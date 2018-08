Festival FIAR anima Palmela

O festival prolonga-se até domingo, 5, com a apresentação informal de resultados do workshop de Sara Anjo e Michelle Moura, Nós Aqui Neste Passinho, e a estreia de Adriano Já Não Mora Aqui, de Rui Catalão e com Adriano Diouf (que é matéria e intérprete da peça), na Casa Atalaia.

No arranque do FIAR, o festival de artes de Palmela que este ano tem como tema Nómadas da Vila e do Mundo, Antes é a nova criação do Teatro Praga, com texto, encenação e interpretação de Pedro Penim (na companhia de Bernardo de Lacerda e Frederico Serpa) e estreia esta sexta-feira, 3 de Agosto, no Cine-Teatro São João.A peça observa o modo como algumas cidades e povos olham para si mesmos, recorrendo à memória para se enaltecerem e chafurdando numa nostalgia (em Portugal, saudade) que impede a fruição do presente, sentido como doloroso por oposição ao passado glorioso.Assim, pelo palco desfilam Gales, que significa "o lugar dos Outros" e foi a primeira colónia do império britânico, em 1285, a Trieste que definha desde que os corpos dos arquiduques do império austro-húngaro lá chegaram, em 1914, a melancolia soprada de Leste que gela Istambul e a Los Angeles decadente cantada por Lana del Rey.