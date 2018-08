Crítica de cinema: Gotti - Um Verdadeiro Padrinho Americano

"A realização de Kevin Connolly, também actor da série Entourage, mostra uma veneração pelo trabalho de Scorsese sem o staccato de génio do mestre, como um PDF básico do original", escreve Pedro Marta Santos

Apesar da assinatura de Lem Dobbs (O Falcão Inglês, Soderbergh), nada distingue este biopic do telefilme de 1996 sobre um dos mais mediáticos mafiosos do século XX, John Gotti, líder da família Gambino. Claro que Armand Assante - Gotti no telefilme de Robert Harmon - não é Travolta, de tiques saborosos como o capo do Bronx ascendendo nas fileiras, mas a realização de Kevin Connolly, também actor da série Entourage, mostra uma veneração pelo trabalho de Scorsese sem o staccato de génio do mestre, como um PDF básico do original - não faltam a estrutura em flashbacks, a partir da prisão onde Gotti vai sendo consumido pela doença, e o instinto de sobrevivência do filho pródigo.



Nota: 1 estrela e meia



Kevin Connolly

EUA/Canadá • Biografia • 105m

Com John Travolta e Kelly Preston