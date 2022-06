O mundo é redondo no Teatro do Bairro

Peça trilingue, em inglês, português e castelhano, que faz parte do projeto de internacionalização da companhia do Teatro do Bairro, El Mundo Es Redondo recebeu o prémio de Melhor Espetáculo de Teatro da Sociedade Portuguesa de Autores em 2018, ano em que estreou, passou pelo Festival de Almada de 2020, sempre com lotações esgotadas, e está de volta para duas récitas, esta sexta deira, 24 de junho, às 21h30, e no sábado, 25, às 18h, no Teatro do Bairro, em Lisboa.