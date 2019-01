Sharon Van Etten: Mãe, psicóloga, atriz e rock star

Fez uma longa pausa e não sabia se ia voltar à música, mas 2019 arranca com um novo (e ótimo) álbum de Sharon Van Etten, Remind Me Tomorrow - um regresso estrondoso, que dá o mote à entrevista que se segue

"Honestamente, quando decidi fazer uma pausa em 2015, não tinha a certeza se ia voltar." Ao longo de uma conversa de 20 e poucos minutos ao telefone, da sua casa em Nova Iorque, Sharon Van Etten refere muitas vezes essa pausa em 2015, um ano após o lançamento do seu álbum anterior, Are We There.



A cantora, compositora e agora também atriz e mãe continua: "Sabia que queria estar mais tempo em casa e concentrar-me na minha relação, sentir que realmente vivo em Nova Iorque e que consigo ter algo sobre a minha vida para escrever. Desde 2010 andei sempre em digressão... e não quero ser mal compreendida, adoro a minha banda, os meus fãs, tocar ao vivo, viajar e conhecer pessoas novas, mas chega uma altura em que a história se repete e se torna cansativa. Estava a pensar em demasia na minha carreira e a prestar menos atenção às minha relações pessoais, mas nem me apercebia disso. Estava a fugir desse assunto, até perceber que, ao envelhecer, precisava de mais disso. Em 2015 só pensava ficar em casa, sentir-me mais estável. Não estava preocupada em fazer um álbum."



O leitor que perdoe a longa introdução na primeira pessoa - se ainda não ouviu Remind Me Tomorow (que saiu a 18 de janeiro) pode parecer estranho, mas se ouviu, se calhar nem tanto: este é um álbum que rompe com o passado de Sharon, sem guitarra, com mais teclados e atmosferas que lembram os Suicide e os Portishead. "De cada vez que entro em estúdio para gravar, sinto-me uma pessoa diferente", justifica-se. Para a "nova pessoa diferente", teve a ajuda do produtor John Congleton, conhecido pelo trabalho com St. Vincent, The Walkmen, Angel Olsen, entre muitos outros.



Antes de irmos a ele - e ao álbum - convém explicar que, desde 2015, surgiram várias "novidades" na vida de Sharon Van Etten. Tornou-se mãe, começou uma carreira de atriz (em The OA e num episódio de Twin Peaks) e tirou um curso de Psicologia, paixão antiga: "Sempre foi um interesse meu. Estudei no secundário, fiz terapia, e isso ajudou-me em diferentes momentos. Com a minha música conheci muita gente que era tocada pela minha escrita e vinha falar comigo. Queria perceber mais esse lado e ajudar as pessoas, mas não podia, porque não tinha qualquer certificação. Então percebi que queria ter ferramentas para tornar esses diálogos mais válidos e encontrar recursos para as ansiedades dos meus fãs."



A vida de Sharon esteve, pois, muito preenchida nos últimos anos. Isso permite explicar os quase quatro anos que separam Are We There de Remind Me Tomorrow, um hiato inédito numa carreira que, desde meados da década, tinha edições quase anuais. Voltando a Congleton: "Já nos conhecíamos, ele trabalha com artistas que respeito muito. Chegámos a falar quando ia gravar o Are We There, mas nessa altura eu não estava preparada para ter um produtor a tempo inteiro, achei que precisava de passar pela experiência de produzir os meus próprios álbuns para saber o que ia fazer a seguir."



Sharon estava habituada a trabalhar com uma banda, mesmo em estúdio, mas a sonoridade de Remind Me Tomorrow remete para um álbum menos direto, mais construído na mesa de mistura e distante daquilo a que habituou os fãs: "Quando olhei para as canções que tinha escrito, percebi que não as ia conseguir gravar com uma formação típica de banda. Não existia guitarra na maioria das canções, estava a entrar em território que me era totalmente desconhecido, e o John não tem medo disso - aliás, estava excitadíssimo para o fazer comigo. Foi ótimo ter alguém que pensasse como trabalhar o som do álbum por mim. Eu só precisava de dizer o que queria e ele fazia-o acontecer.



Remind Me Tomorrow - que apresentará ao vivo em Portugal em junho, no NOS Primavera Sound - é, no entanto, "ainda" Sharon Van Etten: ao mesmo tempo que regista a inocência de um primeiro álbum, carrega em si uma experiência de mais de uma década, um saber fazer que resulta num belíssimo caos organizado - o mesmo caos que está na capa e é uma fotografia dos filhos da amiga Katherine Dieckmann, que lha mostrou quando Sharon, grávida, lhe perguntou: "Depois de ser mãe, como é que vou continuar a ser música e atriz, estudar e continuar a ter uma vida?" Katherine sacou daquela imagem e declarou: "Não te preocupes, vais descobrir uma maneira." Estava certa.



Remind Me Tomorrow

Indie-rock • Jagjaguwar

