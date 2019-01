Crítica de Exposições: Terra Adentro de Sorolla

A exposição Terra Adentro está patente até 31 de março de 2019 no Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa

Tente-se uma síntese: o Ocidente, a sua história e conhecimentos, a nossa "civilização" são oculares. Pelo menos desde Descartes - e seu tratado de Ótica - o sentido da visão é o mais nobre. Porque verifica a verdade (Descartes, de novo), mas sobretudo porque é o mais apto a registar.



Considerando este "registo", a retina é passiva. Na pintura, o Impressionismo acaba com este preceito, pois é uma arte do "exercício da retina", porque é aí que as cores se misturam e não na paleta do pintor. Com Darío de Regoyos ou Joaquín Sorolla, a Espanha produz o "seu" Impressionismo. Original e não "científico" (como em França). Lendo Regoyos, ele fala-nos da luz e de cores complementares. Vendo as paisagens marítimas de Sorolla, concluímos o mesmo.



A luz em Sorolla gera formas, tal como a obscuridade de Caravaggio é forma sólida. A água em Sorolla é uma paleta irreal e infinita. É forma, portanto. Mas se Regoyos pintava uma Espanha "negra", a de Sorolla era "luminosa". É interessante compará-los, se bem que o Museu de Arte Antiga mostre agora apenas Sorolla, numa exposição obrigatória.



Crítica de Carlos Vidal: 5 estrelas



Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa

Até 31/3 • 3.ª a dom., 10h-18h

€6 (c/ descontos)