Da robótica à escultura, três novidades no MAAT

O MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa, recebe, a partir de 22 de janeiro, três novas exposições. Até 22 de abril estará na galeria Central 1 Hello, Robot (na foto), que traz do Vitra Design Museum o boom atual da robótica, com exemplos de robots domésticos, industriais, na ciência médica, cinema e literatura.À galeria Central 2 chegam trabalhos de Carlos Bunga: obras dos últimos 15 anos e também novas, nomeadamente um projeto de grande escala, que explora questões relacionadas com o cruzamento entre arquitetura, escultura e pintura - para ver até 20 de maio (enquanto, em simultâneo, como complemento, a Fundação Carmona e Costa mostra desenhos do autor).Finalmente, na sala Cinzeiro (até 20 de maio), exibem-se esculturas inéditas de Ana Santos.