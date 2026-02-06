Sete planos para o fim de semana: teatro no Porto, música em todo o lado

Nas artes cénicas, "Arte" viaja de Lisboa para o Teatro Sá da Bandeira. Já na música, há festivais no Porto e em Grândola e concertos em Lisboa e Espinho.

O cantor e escritor de canções Jeff Tweedy, mais conhecido por ser vocalista dos Wilco, atua este sábado no Capitólio, em Lisboa

O cantor e escritor de canções Jeff Tweedy, mais conhecido por ser vocalista dos Wilco, atua este sábado no Capitólio, em Lisboa Paul R. Giunta/Invision/AP

1. Não é todos os fins de semana que uma das figuras mais reverenciadas da mitologia indie visita Portugal - portanto, é de aproveitar. Jeff Tweedy, cantor, guitarrista, escritor de canções, vocalista da banda Wilco e também detentor de um percurso a solo (para não recuar ao seu trabalho com os Uncle Tupelo, primeira banda de relevo que integrou) atua este sábado à noite no Capitólio, em Lisboa. O concerto está agendado para as 22h (as portas abrem às 20h30) e os bilhetes custam €32.

Voz de álbuns marcantes dos Wilco como Being There (1996), Summerteeth (1999) e o aclamado Yankee Hotel Foxtrot (2001), Jeff Tweedy apresenta-se em Portugal com esse património de canções mas também com um novo disco a solo na bagagem, Twilight Override, editado em 2025. É o quinto capítulo de uma discografia a solo que também teve marcos discográficos como Warm (2018).

2. Se está no Porto, abrigue-se do fim de semana chuvoso numa sala de teatro - nomeadamente, no Teatro Sá da Bandeira. Este equipamento cultural portuense recebe esta sexta-feira a estreia de Arte, peça encenada por António Pires e interpretada por Cristóvão Campos, Nuno Lopes e Rui Melo que ficará em cena até 22 de fevereiro e que foi recentemente um sucesso de bilheteira em Lisboa, durante a temporada em que esteve em cena no Teatro Maria Matos.

Criação original da dramaturga, argumentista e atriz Yasmina Reza, levada a palco pela primeira vez em 1994, em Paris, e adaptada agora para português, Arte é descrita como “uma história de amizade que se vê abalada por algo aparentemente simples: a compra de um quadro totalmente branco, com riscas brancas, assinado por um aclamado artista contemporâneo”. Entre três amigos, “o que poderia ser apenas uma divergência de gostos rapidamente se transforma numa batalha de egos, ressentimentos e revelações hilariantes”, lê-se na sinopse. Este fim de semana, há sessões sexta-feira e sábado, dias 6 e 7, às 21h e domingo, 8, às 17h. Os bilhetes custam entre €12 e €22.



Rui Melo (esq.ª), Cristóvão Campos e Nuno Lopes (dir.ª) são os atores que interpretam "Arte", peça de teatro que chega este fim de semana ao Teatro Sá da Bandeira, no Porto Filipe Ferreira

3. Ainda nos palcos, este fim de semana convida à descoberta da nova música brasileira - nomeadamente, das canções de Sessa (nome artístico de Sérgio Sayeg), cantor, guitarrista e escritor de canções que tem vindo a construir um percurso devedor do património da Música Popular Brasileira e da bossa-nova.

Já com álbuns editados como Grandeza (2019) e Estrela Acesa (2022), Sessa leva até Portugal, este fim de semana, as canções do novo álbum Pequena Vertigem de Amor, editado em 2025. Apesar da receção menos entusiástica da crítica - por comparação com os dois álbuns iniciais -, o novo trabalho mantém Sessa como peça central da nova canção brasileira ancorada na voz, no “violão” e na delicadeza das harmonias e vozes. Esta sexta-feira, dia 6, há concerto na Casa Capitão, em Lisboa (20h30; bilhetes: €16,30) e este sábado, dia 7, no Auditório de Espinho (21h30, bilhetes: €10).

4. De volta ao Porto, o fim de semana traz mais uma edição (a 16.ª) do Festival Porta-Jazz. A decorrer entre esta sexta-feira, dia 6, e domingo, dia 8, no Teatro Rivoli, este 16.º Porta-Jazz propõe 28 espetáculos, levando ao já referido palco portuense mais de 100 músicos de 18 nacionalidades. Mané Fernandes, o super grupo Ursa Maior, um trio composto pela cantora alemã Almut Kühne, o saxofonista João Pedro Brandão e o baterista Marcos Cavaleiro e a formação austríaca Bezau Beatz são alguns dos projetos que se vão ouvir em palco. A programação completa pode ser consultada aqui e o preço dos bilhetes custa €7,50 por bloco de concertos.

5. Este domingo, dia 8, Lisboa recebe os Last Dinner Party. A banda britânica, formada em 2021, destacou-se e ganhou mediatismo desde cedo, logo com o lançamento do primeiro single Nothing Matters. Já com dois álbuns entretanto lançados, Prelude to Ecstasy (2024) e From the Pyre (2025), o quinteto londrino apresenta-se às 21h deste 8 de fevereiro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. O preço dos bilhetes varia entre €35 e €42.

6. Na mesma cidade, o espaço BOTA (Base Organizada da Toca das Artes), localizado no Largo de Santa Bárbara, no bairro dos Anjos, em Lisboa, recebe este sábado à noite Monday, nome artístico da cantora e escritora de canções portuguesa Catarina Falcão, que se apresenta a partir das 21h espetáculo exclusivo “Love Underwater”.

Neste formato, a autora de temas como convictions e little fish, que já editou álbuns a solo como One (2018) e Underwater, feels like eternity (2024) e que também integra o duo Golden Slumbers, antecipa o Dia de São Valentim (14 de fevereiro) com um concerto de revisitação de temas históricos de jazz. Prometem-se “melodias intemporais e novas leituras carregadas de afeto”. Os bilhetes custam €10.

7. Depois de ter preenchido de música Palmela, no último fim de semana, o festival itinerante Microsons chega por estes dias a Grândola. Esta sexta-feira e este sábado, dias 6 e 7 de fevereiro, o Auditório Municipal do Cine Granadeiro será cenário de concertos - de entrada livre - de Jhon Douglas (21h30) e Lena d'Água (22h30), no dia inaugural, e de Cristóvam (21h30) e Jorge Cruz (22h30), no dia de encerramento.