Quando o mau tempo não dá tréguas, os nossos pets também precisam de cuidados! Saiba como protegê-los das tempestades

Com ventos fortes, chuva intensa e alterações bruscas de tempo é muito importante saber como manter os nossos animais em segurança.

SÁBADO 06 de fevereiro de 2026 às 08:15
Nas últimas semanas, Portugal tem sentido o impacto de tempestades atlânticas sucessivas, como a depressão Kristin, que provocou ventos fortes e danos estruturais em várias regiões, e a chegada da depressão Leonardo, que traz novamente chuva intensa e rajadas de vento ao País. Estes fenómenos meteorológicos não afetam apenas pessoas e casas, mas também os nossos amigos de quatro patas, que podem ficar expostos a perigos ou assustar-se com o barulho.

Depressão Leonardo depressã Depressão Leonardo Portugal
