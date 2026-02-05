Anitta atua em Portugal em julho

O espetáculo acontece num palco 360º e inspirado nos espetáculos que a cantora realiza no Brasil desde 2019 antes do Carnaval.

A cantora brasileira Anitta regressa a Portugal em julho, para um concerto em nome próprio no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, foi anunciado esta terça-feira.

"No dia 18 de julho de 2026, o Passeio Marítimo de Algés será palco de um momento inédito na carreira de Anitta. 'Os Ensaios da Anitta -- Cosmos', um dos projetos mais emblemáticos da artista, atravessam o atlântico e chegam pela primeira vez a Portugal, para a sua estreia europeia", refere a promotora do espetáculo, num comunicado divulgado esta terça-feira.

O espetáculo acontece num palco 360º. Ou seja, com o público a rodear o palco.

O alinhamento irá incluir os "maiores êxitos" da cantora, "com arranjos especialmente concebidos para o espírito de 'Os Ensaios da Anitta -- Cosmos', num registo festivo inspirado no Carnaval brasileiro".

"Ensaios da Anitta" são espetáculos que a cantora realiza no Brasil desde 2019 antes do Carnaval, mas também um álbum, editado no final de 2024.

Anitta, citada no comunicado, explicou ter escolhido Portugal para a estreia do espetáculo na Europa "pela proximidade cultural e linguística" que o país tem com o Brasil.

"Os portugueses consomem muito a nossa música e como boa parte do repertório é em português, faz sentido fazermos os Ensaios por lá. Os meus fãs europeus sempre perguntaram quando o projeto atravessaria o Atlântico. Aí esta! Quero ver todo o mundo aproveitando o calor do verão comigo, hein?!", referiu a cantora.

Anitta, voz de temas como "Vai malandra", "Envolver", "Show das poderosas" ou "Gostosin" tornou-se numa das artistas brasileiras com maior projeção internacional.

Ao longo da carreira colaborou com artistas como Pedro Sampaio, J.Balvin, Cardi B, Pabllo Vittar, The Weeknd ou Madonna.

Os bilhetes para o espetáculo de Anitta em Portugal estarão à venda a partir de sábado.