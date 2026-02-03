Sábado – Pense por si

Cate Blanchett: "A minha vida é um caos mal controlado"

Pete Carroll / The Interview People 23:00

O papel tímido no último filme de Jim Jarmusch, desempenhado no clima difícil da Irlanda, proporcionou-lhe mergulhos matinais num mar gelado - atividade que lhe regula a existência algo atabalhoada

O último filme de Jim Jarmusch, Pai, Mãe, Irmã, Irmão, é um drama de antologia que explora as relações dos filhos adultos com os pais, e tem Cate Blanchett no elenco, ao lado de Tom Waits, Adam Driver e Charlotte Rampling. As suas três histórias interligadas desenrolam-se nos Estados Unidos, Irlanda e França, misturando humor subtil e profundidade emocional no estilo observacional característico de Jarmusch. Com a sua forma de ser ponderada e incisiva, a atriz reflete sobre a disciplina imposta por este filme, a intrincada dinâmica da família e a força sustentadora da curiosidade. Ela também fala da clareza que encontra na imersão em água fria - uma prática que reflete a sua abordagem à vida e ao ofício.

