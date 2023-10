Culturgest celebra 30 anos com concertos e novas exposições

As mais lidas GPS

A programação especial da Culturgest inclui concertos de Ricardo Toscano, duas novas exposições e uma festa com DJ set, em Lisboa.

O músico Ricardo Toscano vai subir a palco durante as celebrações do aniversário da Culturgest, em Lisboa

Inaugurada em 1993, a Culturgest tem vindo a apresentar, desde aí, uma programação ligada a áreas da cultura como as artes performativas, a música, o cinema e as criações contemporâneas. Sob a direção artística de Mark Deputter desde 2017, a fundação vai comemorar agora três décadas de existência com uma programação especial, que se estende até 13 de outubro, em Lisboa.