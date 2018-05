Saiba quem são os finalistas da segunda semi-final da Eurovisão

As canções da Sérvia, Moldávia, Hungria, Ucrânia, Suécia, Austrália, Noruega, Dinamarca, Eslovénia e Holanda foram as mais votadas na segunda semifinal do Festival Eurovisão da Canção, que decorreu hoje na Altice Arena, em Lisboa, qualificando-se para a final.Das 18 canções hoje em competição, ficaram afastadas da final de sábado as músicas da Roménia, São Marino, Rússia, Geórgia, Polónia, Malta, Letónia e Montenegro.A pontuação foi decidida por tele-voto (com um peso de 50%) e por júris nacionais (outros 50%). Todos os júris dos países que competiram na semifinal votaram, bem como os júris de Alemanha, França e Itália, países automaticamente qualificados para a final e cujas canções foram hoje apresentadas.