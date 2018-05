MACE: a vírgula que une e separa

A vírgula é um sinal gráfico utilizado na escrita para separar ou isolar elementos. O que acontece na mostra que pode ser visitada no Museu de Arte Contemporânea de Elvas - Colecção António Cachola é, de certa forma, o oposto, uma vez que não separa, mas une um conjunto de artistas no mesmo espaço. A sedução de uma vírgula bem colocada – The pull of a well placed comma, o título da exposição, junta artistas nacionais e estrangeiros como Allan McCollum, André Guedes, André Romão, Belén Uriel, Camille Henrot, Carl Andre, Céline Condorelli, Daniel Buren, Daniel Steegmann Mangrané, Daniel Van Straalen, Doug Aitken, Hanne Darboven, Haris Epaminonda, Haim Steinbach, João Maria Gusmão e Pedro Paiva, John Baldessari, Joseph Kosuth, Lawrence Weiner, Leonor Antunes, Luísa Cunha, Lygia Pape, Maria Loboda, Musa Paradisiaca, On Kawara, Pedro Barateiro, Pedro Cabrita Reis, Ryan Trecartin, Sérgio Carronha, Sturtevant, Tatiana Trouvé e Wolfgang Tillmans - com as obras a pertencerem a três colecções: Colecção António Cachola, Colecção Armando e Maria João Cabral e Colecção José Carlos Santana Pinto.

"A exposição A sedução de uma vírgula bem colocada articula-se em torno da noção de complexidade de utilização da vírgula, bem como da sua capacidade de influenciar de forma determinante o sentido de um texto", explica o museu.

A mostra apresenta-se, então, como a metáfora de um texto, no qual as peças representam ideias que, tal como na escrita, devem ser separadas por pequenas pausas (ou suspensões temporais): as vírgulas. "A boa utilização da vírgula torna-se então fundamental para a construção do sentido e da estruturação da narrativa, já que permite a utilização de lógicas enumerativas, com ideias de repetição e circularidade, por exemplo, lógicas de complexificação e mesmo lógicas antagonistas, através de noções de tensão, diálogo e conflito", explicam os curadores João Mourão e Luís Silva. E concluem: "A força que uma vírgula detém no interior de uma frase e, de modo mais abrangente, no interior de um texto, é considerável. Uma vírgula bem posicionada é uma fonte de inesgotável interesse."