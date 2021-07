MISC Tartar-ia: pratos frios para dias quentes

No MISC Tartar-ia, em Lisboa, é rei e senhor o tártaro – de bife, de atum, de salmão, de “tudo o que for possível”.

Em boa verdade, António Lemos não está totalmente convencido de que o tártaro seja um prato que saiba melhor no verão. A confidência é feita no restaurante que abriu na Rua da Boavista, em Lisboa, com a mulher – ou que ela, Maria Calheiros Machado, abriu com ele, para sermos mais precisos –, o MISC Tartar-ia.