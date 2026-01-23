Sábado – Pense por si

Os Óscares estão mais femininos, mas ainda não chega

As recentes nomeações aos Óscares mostram um aumento no número de mulheres nomeadas. Ainda assim, estamos longe de uma igualdade de género e a previsão é que os discursos continuem a ser mais masculinos. Não deixa de ser frustrante esta abertura ao cinema do mundo com filmes do Brasil, Irão e Noruega não contribuir para a tão esperada redução do fosso entre homens e mulheres.

Os Óscares ainda são um mundo de homens? A resposta é um afirmativo sim. As recentes nomeações aos Óscares mostram apenas 30 por cento das nomeações foram para o género feminino, ou seja, 74 mulheres contra uma maioria masculina. 

A questão que se impõe é pode ser lícito festejar-se o maior recorde de representatividade feminina mesmo assim? O bom senso pede para haver alguma cautela. Se é verdade que os números em torno de uma igualdade vão aumentado,  a balança continua a estar demasiado inquinada para os homens, sobretudo quando no espaço mediático há um certo empolamento com um outro feito, o de Chloe Zaho, a realizadora de Hamnet  ter entrado no restrito clube de mulheres realizadoras com mais do que uma nomeação, um clube onde apenas pertencia Jane Campion, cineasta de O Piano O Poder do Cão.  Custa a crer que depois destes anos todos este privilégio apenas tenha tocado duas cineastas. 

