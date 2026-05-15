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Petiscos, fado, cachaça e fotografia: sete planos para o fim de semana

Entre outras propostas, o fim de semana traz uma iniciativa coletiva no Porto, um concerto em Águeda e um novo menu em Olhão.

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Petiscos, fado, cachaça e fotografia: sete planos para o fim de semana
Sofia Parissi 15 de maio de 2026 às 07:00
Em Olhão, o restaurante Marina com Noélia reabriu para uma nova temporada
Em Olhão, o restaurante Marina com Noélia reabriu para uma nova temporada DR

1. Começamos por sugerir um programa musical para esta sexta-feira. Natural da Ilha de São Miguel, o açoriano Romeu Bairos, conhecido por ter interpretado o rapper Sandro G na série da Netflix Rabo de Peixe, vai atuar na Casa Capitão, em Lisboa, esta sexta-feira, 15, às 22h. Depois de ter lançado em 2025 o primeiro disco, Romê das Fürnas, o músico apresenta agora o segundo volume, Romê das Fürnas Vol. II: A Segunda Comunhão, editado este mês e produzido pelo próprio. Os bilhetes para o concerto custam €14,06.

2. Em Águeda, no centro de artes da cidade, pode assistir este sábado, 16, a um concerto de Rodrigo Leão. O músico e compositor português vai apresentar o disco mais recente, O Rapaz da Montanha, editado em abril de 2025, com colaborações de Pedro Oliveira e Gabriel Gomes. O espetáculo começa às 21h30 e os bilhetes custam entre €12 e €15.

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3. Se estiver pelo Porto, aproveite para participar na primeira edição do evento São João - Uma Rua Viva. No domingo, 17, a partir das 15h, a Rua de São João vai estar fechada ao trânsito e os dez espaços aderentes à iniciativa coletiva -  Sagardi, Local Food Experience, ICON Duplo Ribeira, Cris Bar, Fado na Baixa, MUST, Tapas 65, Miniquecas, Santo da Casa e Centro Social e Paroquial de São Nicolau - vão servir um petisco com uma bebida pelo preço fixo de €7,50. No restaurante Tapas 65, por exemplo, o menu inclui uma patanisca e um copo de vinho. A programação também inclui fado ao vivo, um peddy paper cultural, DJ sets e um workshop de origamis. A entrada é livre.

4. No Algarve, mais precisamente em Olhão, o restaurante Marina com Noélia - no interior do Real Marina Hotel & Spa - reabriu para uma nova temporada. Com foco na Ria Formosa e nos produtos locais, o menu da chef Noélia Jerónimo inclui entradas como o ceviche de dourada e abacate (€19), as ostras ao natural (€18) e o lingueirão à Bulhão Pato (€24). Na lista de pratos principais, destaca-se o arroz de lingueirão (€37), o arroz crocante de polvo (€32) e o tataki de atum (€28).

5. Para celebrar o 10º aniversário, a cervejaria Musa vai transformar o bar de Marvila, em Lisboa, numa festa "digna de qualquer pré-adolescente". No sábado, a partir das 10h, a programação inclui DJ sets, uma sessão de karaoke, um bar de glitter, pinturas faciais e um touro mecânico. Na vertente gastronómica, regressa o Friendly Fire, uma iniciativa que junta vários cozinheiros, e que neste evento vai incluir iguarias como as ervilhas, com amêndoas e wasabi, da autoria de Pedro Monteiro (€12); e o pleurotus, shiitake e kale grelhados, com porcini mayo e scamorza, da autoria de Leonor Godinho (€11). 

No 10º aniversário da Musa há karaoke, petiscos e um bar de glitter
No 10º aniversário da Musa há karaoke, petiscos e um bar de glitter Chris Costa

6. Ainda na capital, aproveite para visitar a mostra À distância de um braço, do fotógrafo João Miguel Barros. A exposição está patente até 30 de maio, na Lumina Galeria, e traduz-se "numa reorganização de imagens em pequenas constelações narrativas (short-stories), cada uma com a sua lógica interna (...)". A entrada é livre.

7. No sábado e domingo, o restaurante e bar Palaphita, em Cascais, vai promover  atividades no âmbito da segunda edição do festival Cachaça Fest. Organizada pela Casa Cachaça, a programação inclui música ao vivo, workshops de dança e capoeira; experiências gastronómicas e cocktails preparados com cachaças. No restaurante, o evento tem início no sábado, às 16h30, com o workshop de samba de gafieira e samba no pé, promovido pela Escola Giro Danças. A entrada é livre.

O restaurante e bar vai promover atividades no âmbito do festival Cachaça Fest
O restaurante e bar vai promover atividades no âmbito do festival Cachaça Fest Mauricio
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