Peixe em Lisboa: Os sabores do mar voltam a inundar a capital

Salada de polvo, açorda de gambas com coentros e queijinhos de ovos são algumas das apostas do restaurante Monte Mar a cargo da chef Laura Rocha. Em estreia está também o Porto de Santa Maria, liderado por Miguel Laffan, que recria o famoso cocktail de camarão, sugere como sobremesa bolo de chocolate com espuma de flor de laranjeira e ainda apresenta outros oito pratos que pode provar no evento.



A Taberna Macau, que nasceu em 2018, estreia-se com dez pratos, entre os quais sopa de lacassá e massa de fitas com ovas de caranguejo.



O último (mas não menos importante) novato no evento é o restaurante Tágide do chef Gonçalo Costa que apresenta nas entradas a combinação de foie gras, ostras e codium e mais seis pratos que pode descobrir durante 11 dias.



Voltam a marcar presença os restaurantes Arola do Penha Longa, em Sintra, que apresenta ceviche de atum fumado, a Casa do Bacalhau do chef João Bandeira que homenageia os tradicionais pratos portugueses e todos eles com bacalhau, o Ibo do chef João Pedrosa que funde a cozinha portuguesa com as inspirações de Moçambique, o Kanazawa de Paulo Morais que traz ramen e sushi e o Ritz Four Seasons do chef Pascal Maynard que arrisca num polvo com pepino marinado, shiso verde e puré de batata-doce.



À margem deste certame acontece também o concurso O Melhor Pastel de Nata, que apurou dez finalistas que concorrem na final no dia 10 de abril de 2019.



"Os restaurantes são mesmo bons e há uma variedade enorme a um preço acessível", diz Duarte Calvão. E estas são apenas algumas das razões que levam a que todos os anos mais de 30 mil pessoas visitem o Peixe em Lisboa. Ao que tudo indica, este ano não será diferente.

É um dos mais emblemáticos eventos gastronómicos da cidade e pretende homenagear o peixe e o marisco que aqui se fundem com a cozinha de autor. Este ano, o evento organizado pela Associação Turismo de Lisboa, vai crescer ainda mais. "Teremos cinco restaurantes novos e intervenções no auditório feitas por chefs internacionais com temas ligados à produção", conta à SÁBADO Duarte Calvão, diretor do Peixe em Lisboa.Pela primeira vez chega ao evento a chef Marlene Vieira, que vai apresentar oito pratos, entre eles sapateira e guacamole e camarão crocante com aioli de caril, além de pataniscas doces para sobremesa.