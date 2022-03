As mais lidas GPS

A nova série da AppleTV+ adapta o bestseller com o mesmo nome que foi lançado em 2017 com a assinatura da americana de origem coreana Min Jin Lee.

Lee Min-hom, que é também cantor e modelo, ficou conhecido no drama televisivo Boys Over Flowers em 2009

Um épico familiar, com diálogos sobretudo em japonês e sul-coreano, atravessando quatro gerações e tendo o jogo asiático de divertimento e azar, o pachinko, espécie de casamento mecânico entre as slot machines e as máquinas de flippers, como leitmotiv?