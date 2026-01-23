Sábado – Pense por si

Em parceria com o Animal Resort e o Santuário Animal, a iniciativa usa cães como facilitadores de bem-estar emocional e confiança, em complemento ao apoio psicológico e social já prestado.

Cães podem ser os novos apoios de vítimas de violência doméstica. Cáritas de Braga lança projeto-piloto inovador
SÁBADO 23 de janeiro de 2026 às 09:45
Cáritas de Braga lança projeto-piloto com cães para apoiar vítimas de violência doméstica
A Cáritas Arquidiocesana de Braga está a testar uma forma diferente de cuidar de quem sofreu violência doméstica, com a ajuda de cães. A instituição lançou um projeto-piloto de atividades assistidas por animais dirigido a vítimas de violência, com o objetivo de promover o bem-estar emocional, a regulação afetiva e criar momentos seguros e positivos para pessoas em situação de particular vulnerabilidade.

