'Succession' e 'The Last of Us' são as séries mais nomeadas nos Emmys

Com 27 nomeações, e com quatro "Roys" candidatos a Melhor Ator e Melhor Atriz, "Succession" lidera a corrida aos Emmys. Seguem-se "The Last of Us" (24) e "The White Lotus" (23) entre as mais nomeadas.

Succession, The Last of Us, The White Lotus e Ted Lasso são as séries mais nomeadas para a próxima edição dos Emmys, os prémios que distinguem anualmente as melhores séries e produções televisivas da indústria televisiva norte-americana e da indústria do streaming.



A série mais nomeada é Succession. A produção criada por Jesse Armstrong em torno da família Roy teve este ano a sua quarta e última temporada e à aclamação da crítica correspondeu agora a da indústria, com 27 nomeações conseguidas. Seguem-se The Last of Us, candidata a 24 Emmys, The White Lotus, candidata a 23, e Ted Lasso, nomeada para 21.





Leia Também "Succession": o fim dos Roy é o fim de uma era nas séries

Leia Também As melhores séries de 2022

Além de estar nomeada à importante categoria de Melhor Série Dramática - para a qual são também candidatas produções como "The Last of Us", "The White Lotus" e "Yellowjackets" -, Succession distingue-se ainda nas categorias de interpretação. Soma por exemplo três nomeações para Melhor Ator Principal numa Série Dramática, graças às interpretações de Brian Cox (interpreta Logan Roy, o pai) e Jeremy Strong e Kieran Culkin (respetivamente Kendall e Roman Roy na série) e uma à de Melhor Atriz Principal numa Série Dramática, premiando a atriz Sarah Snook (na série, Shiv Roy).Já The Last of Us conta também com candidatos a estas duas categorias: Pedro Pascal (interpreta Joel Miller na série) está nomeado para Melhor Ator Principal numa Série Dramática e Bella Ramsey (Ellie Williams na série) para Melhor Atriz Principal numa série deste género.As nomeações à próxima edição dos prémios Emmy foram anunciadas esta quarta-feira, 12 de julho, às 16h30 de Portugal Continental. Pode consultar em detalhe os nomeados às principais categorias no final deste artigo.Pela primeira vez entregues a 25 de janeiro de 1949, os prémios Emmys chegam este ano à sua 75ª edição. A cerimónia de entrega das estatuetas está agendada para o dia 18 de setembro.No ano passado, em 2022, a série mais premiada foi The White Lotus, que venceu em cinco categorias principais. Seguiram-se, nos vencedores, Ted Lasso (quatro Emmys) e Succession (três Emmys). Succession tinha sido a série mais nomeada , seguindo-se Stranger Things, Squid Game e Ted Lasso.Até agora, A Guerra dos Tronos (HBO) detém o recorde de mais Emmys conquistados numa única edição dos prémios, 12. Porém, divide o número de vitórias conseguidas na categoria Melhor Série Dramática (quatro vezes vencedora) com A Balada de Hill Street, L. A. Law, Os Homens do Presidente e Mad Men. Já na área da comédia, detêm o recorde de mais Emmys de Melhor Série de Comédia as produções Frasier e Uma Família Muito Moderna.Esta é a lista de nomeados a algumas das mais importantes categorias da próxima edição dos Prémios Emmy:

"Andor"

"Better Call Saul"

"The Crown"

"House of the Dragon"

"The Last of Us"

"Succession"

"The White Lotus"

"Yellowjackets"

"Abbott Elementary"

"Barry"

"The Bear"

"Jury Duty"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"Only Murders in the Building"

"Ted Lasso"

"Wednesday"

"Beef"

"Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

"Daisy Jones & the Six"

"Fleishman Is in Trouble"

"Obi-Wan Kenobi"

Jeff Bridges, "The Old Man"Brian Cox, "Succession"Kieran Culkin, "Succession"Bob Odenkirk, "Better Call Saul"Pedro Pascal, "The Last of Us"Jeremy Strong, "Succession"

Sharon Horgan, "Bad Sisters"

Melanie Lynskey, "Yellowjackets"

Elisabeth Moss, "The Handmaid’s Tale"

Bella Ramsey, "The Last of Us"

Keri Russell, "The Diplomat"

Sarah Snook, "Succession"

"Barry"

"Shrinking"

"Only Murders in the Building"

"Ted Lasso"

"The Bear"

"Dead to Me"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"Abbott Elementary"

"Poker Face"

"Wednesday"



Bill Hader,Martin Short,Jason Sudeikis,Jeremy Allen White,Christina Applegate,Rachel Brosnahan,Quinta Brunson,Natasha Lyonne,Jenna Ortega,

Taron Egerton, "Black Bird"

Kumail Nanjiani, "Welcome to Chippendales"

Evan Peters, "Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

Daniel Radcliffe, "Weird: The Al Yankovic Story"

Michael Shannon, "George & Tammy"

Steven Yeun, "Beef"

Lizzy Caplan, "Fleishman Is in Trouble"

Jessica Chastain, "George & Tammy"

Dominique Fishback, "Swarm"

Kathryn Hahn, "Tiny Beautiful Things"

Riley Keough, "Daisy Jones & the Six"

Ali Wong, "Beef"