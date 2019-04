Ópera inspirada em Andy Warhol estreia na Gulbenkian

Nas palavras do coletivo Atelier Bildraum, "o ícone torna-se público, o modelo torna-se fotógrafo, o homem torna-se mulher e a vítima o agressor". Esta ideia também está presente no libreto, da autoria de Sabryna Pierre, que relata como a mulher afogada no rio Sena chega ao reino dos mortos e o que lhe acontece a partir daí, tornando-se um ícone para os vivos. O papel é desempenhado pela soprano Lieselot De Wilde que contracena com o ator Tibo Vandenborre, personificação da morte e, simultaneamente, do fotógrafo.



Também aqui o coletivo regressa a Andy Warhol, num jogo entre fotografar e ser fotografado e admitindo a inspiração na atriz e cantora Nico (anagrama da palavra Icon), que o pintor e cineasta juntou à banda norte-americana Velvet Underground. Esta inspiração é visual, não se refletindo necessariamente na música da autoria do compositor e pianista belga Frederik Neyrick, cuja beleza dramática, quase expressionista, acaba por se afastar desse rock dos anos 60.

Nos dias 12 e 13 de abril, sexta e sábado, às 21h, o coletivo Atelier Bildraum apresenta i c o n, criação que parte da mítica imagem de L’Inconnue de La Seine, uma jovem mulher desconhecida que terá perdido a vida ao afogar-se no rio Sena. O misterioso sorriso da sua "máscara de morte" intrigou artistas, compositores, filósofos e escritores desde o final do século XIX até aos nossos dias, iniciando assim uma narrativa universal sobre a beleza, a efemeridade da existência e a morte.A ópera i c o n é um misto de sessão fotográfica, set de rodagem e concerto, ao longo do qual fotografia e vídeo são captados e projetados em direto, como forma de perspetivar a relação com o retrato em pleno século XXI. Assim, tal como na Fábrica de Andy Warhol, que serve de inspiração à cenografia, esbatem-se as barreiras entre artista e espectador.