Perdemos a cabeça para Javier Castillo cumprir o seu sonho

Começou a escrever O Dia em que Perdemos a Cabeça no comboio. Como é que se deu esse processo?

Sim, foi escrito por inteiro no comboio. Em casa só fiz as revisões. Todos os dias escrevia no comboio. O estilo dos capítulos muito curtos surgiu da necessidade e do tempo que tinha.



Ia mesmo perguntar-lhe isso.

O El Mundo até me chamou o el chico del tren, por causa do livro da Paula Hawkins [A Rapariga No Comboio].



Começou a escrever jovem mas depois trabalhou no mundo das Finanças. O que o levou até essa área?

Estudei Finanças porque toda a gente me dizia que a vida de escritor era muito difícil, o trabalho era mal pago. Não queria isso, queria ter uma vida mais normal. Mas nunca deixei de escrever. Com vinte anos ainda enviava os meus textos para concursos. Nunca ganhei. Apesar disso, esse trabalho de escrita treinou-me para escrever romance.



Já não trabalha nas Finanças?

Deixei o trabalho no ano passado. Este livro em Espanha já vendeu 140 mil exemplares. Entretanto, nasceu a minha filha e aconteceram várias coisas na minha vida que me deram vontade de passar mais tempo em casa. Decidi tentar isto, ser escritor, que era um sonho que tinha desde pequeno e que não segui. Deixei o trabalho em agosto, dediquei-me à escrita e já publiquei o segundo romance, O Dia em que Perdemos o Amor.



Entrou de rompante no romance criminal. Era um género que lhe interessava?

É um género que leio desde muito novo. Quando era pequeno lia a Agatha Christie, que eram livros proibidos pela minha mãe: dizia-me que eram livros de mortos. Todas as semanas dava-me dinheiro e eu ia comprar um novo livro de Agatha Christie [risos]. Gostei muito da ideia de trabalhar no género, de ir dando pistas ao longo do livro e depois entregar um final surpreendente. É o género que mais me diverte, tanto como leitor e escritor.



O início do romance é forte. O leitor fica logo agarrado graças à situação que cria.

Sempre me disseram que a realidade supera a ficção. E diziam-me, quando publiquei o romance, que era impossível isto acontecer: um homem caminhar no meio da rua com a cabeça de outra pessoa na mão. No ano passado, em Espanha, numa zona costeira, um homem assassinou a sua mulher e foi encontrado na rua a caminhar com a cabeça dela.



Os capítulos são curtos mas o livro parece uma série ou um filme porque as cenas são muito descritivas e têm uma abertura e um fecho muito televisivos.

Sim. Quando leio sou muito crítico com o que me mantém atento. Tenho uma regra: quando pego num livro, leio as primeiras 100 páginas e vejo se vale ou não a pena.



Mas isso são muitas!

Sim, eu sei! E eu quis escrever um livro que fosse capaz de surpreender a cada vinte páginas. Demorei muito tempo a trabalhar a trama, como é que ligava as personagens.



Como é que fez isso?

No Excel.



Muito próprio de quem vem de Finanças.

Sim! [risos]



Porque é que decidiu situar o romance nos EUA?

Para mim a trama é muito envolvente, o leitor está sempre a ser surpreendido. Não queria atrapalhar esse ritmo com descrições muito específicas ou aspetos locais. Por exemplo, imagina, digo um "polícia de Espanha" e tens uma imagem de que a polícia em Espanha é lenta, corrupta, e não queria perder tempo a explicar isso tudo. Se disseres que é um "inspetor do FBI", associas uma série de coisas porque estás mais familiarizado com esse universo. Ou imagina que colocaria o início da história em Faro e tu pensarias: isto nunca aconteceria em Faro. Ao localizar nos Estados Unidos evitei esse tipo de distrações para o leitor.

Um homem caminha na rua com uma cabeça na mão. Este é o início de O Dia em que Perdemos a Cabeça, o primeiro romance de Javier Castillo (Málaga, 1987), escrito nas viagens de comboio casa-trabalho-casa. Publicou-o na Amazon espanhola através do serviço Kindle Direct Publishing e foi um sucesso estrondoso: muitos leitores ficaram imediatamente convencidos pelo início arrebatador. É um ótimo primeiro capítulo. Entretanto, a Penguin Random House pegou no romance, vendeu mais de 275 mil exemplares e prepara-se para ver o livro transformar-se numa série de televisão. O romance de estreia de Castillo foi publicado em Portugal no início do ano e aesteve à conversa com o escritor numa curta visita a Portugal. Ao vivo, Javier tem ar de miúdo e irradia entusiasmo - o de quem ainda não acredita que o sonho se concretizou.Sim, nas fotos estou com um ar muito profissional! Tenho 31 anos, faço 32 em breve. Comecei a escrever muito jovem, com 14. Mas escrevia coisas pequenas, contos, nunca tinha pensado em romances. Publiquei este com 27 e foi um enorme sucesso. Tive muita sorte, estava à espera de só triunfar aos 45.