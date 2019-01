Debater ideias pela noite dentro na Gulbenkian

A pressa, os horários, o trabalho e os compromissos impedem muitas vezes que se discutam ideias. Palavras simples como presente e futuro podem levar a muitas horas de conversa e é mesmo isso quepretende.

Pela segunda vez em Lisboa, em parceria com o Institut Français du Portugal, a embaixada de França e a Fundação Calouste Gulbenkian, lança este ano o mote "Enfrentar o nosso tempo".

São dois auditórios e três salas onde se vão ouvir nomes nacionais como Miguel Poiares Maduro, antigo ministro, que vai falar sobre o futuro do espaço público, a investigadora Paula Duque com o tema inovação e alimentação no futuro, Sofia Areal e Joaquim Sapinho que explicam a instabilidade e o esquecimento e António Costa e Silva que vai percorrer a geopolítica dos recursos.

Boris Cyrulnik, Dominique Wolton, Daniel Borrillo e Véronique Aubergé integram o panorama internacional com temas como a resiliência, a comunicação, as questões bioéticas e a interacção com os robots.

Para além de debates, reflexões e diálogos, pode também visitar Fragmentos de Xico Gaivota, as performances de dança Pausa e Vari(ações) pela Faculdade de Motrocidade Humana e Num Reino Esquecido pela Associação Cultural Útero e ainda a performance de música eletrónica Fragments, pela ESITO Records.

As exposições Pose e Variações: Escultura em Paris no tempo de Rodin e Eça e os Maias: Tudo o que tenho no saco, estão abertas até à meia-noite

A entrada é livre e o programa que se assume como internacional, intergeracional e interdisciplinar garante uma noite onde se vai pensar, debater e se tudo correr bem, enfrentar o nosso tempo.



Programa completo em https://gulbenkian.pt/evento/noite-das-ideias/



Noite das ideias

Edifício Sede, Av. de Berna, 45A , Lisboa

Quin., 31 janeiro 2019 das 19:00 às 00:55

Grátis