Onde ir festejar os Santos Populares: o melhor em cartaz

Não é à toa que se tornou lugar-comum a expressão popular de que só damos valor ao que temos quando nos é retirado. Se é facto que a pandemia muito nos tirou, a verdade é que, talvez agora mais do que nunca, os Santos Populares são uma componente essencial da experiência portuguesa. A comunhão popular nas ruas, marcha dos cortejos e as sardinhas regadas a cerveja e amizade já tardam, mas aí estão, quase três anos depois da última celebração, para abrir os meses de verão com um leque de atividades culturais (e nem tanto) para todas as idades e ocasiões.