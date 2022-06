Lisbon Sisters: a vida em clausura das Virgens Suicidas

Estamos com elas, no quarto. É onde, por imposição dos pais, rígidos e religiosos, que querem a proteger as filhas de sarilhos, as quatro irmãs vivem confinadas - tal como todos nós vivemos uns meses, devido à Covid-19. "Com a pandemia, a peça ganhou outra dimensão", reconhece Mário Coelho, autor e encenador de Lisbon Sisters, que estreou no CCB no outono de 2021.