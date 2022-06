Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

01 de junho Sofia Parissi com Ana Bela Ferreira

As mais lidas GPS

De regressos nostálgicos a transformações de guarda-roupa, sempre de barriga cheia e música por perto. Eis o melhor para fazer no fim de semana.

1. A vinda foi adiada por duas ocasiões mas, desta vez, parece ser certo o regresso dos Guns n' Roses a Portugal. Este sábado, 4, no Passeio Marítimo de Algés, a banda encabeçada por Axl Rose e Slash traz a dose de rock revivalista. A primeira parte do concerto fica a cargo do guitarrista Gary Clark Jr.