Se é para elogiar um produto, Vítor Adão está pronto: "As batatas da minha terra." E isto estejamos a falar do seu menu de degustação - em que serve uma corvina com uma esmagada destas batatas - ou apenas em abstrato. Não é o apego a Chaves, onde nasceu, a falar, é a convicção de que, como o melhor peixe ou o mais aprimorado enchido, este é um produto nobre e especial. Vítor Adão quer pôr em evidência bons produtos com a cozinha portuguesa como melhor amiga. Talento da sua geração (e entre as outras também), depois de deixar a chefia do 100 Maneiras (Lisboa), de Ljubomir Stanisic, Adão abre o seu primeiro restaurante.Tem menos de 30 anos, mas não nasceu pronto para esta era gastronómica: para o chef cozinheiro que não é só cozinheiro, para a sazonalidade que está nas parangonas, mas nem tanto nas cozinhas, ou para a eliminação do plástico em troca de bambu importado - e, portanto, com uma pegada carbónica graúda.Com Adão podemos ir por aí fora nas opiniões contracorrente. E vamos. "Irrito-me quando dizem que o fogo é a nova tendência. Sempre se usou o fogo desde o homem de Cro-Magnon ou antes e já quando estava no 100 Maneiras estava muito presente; no Izakaya [restaurante pop-up em que esteve este ano] quase tudo era finalizado no carvão. Eu não uso o fogo para criar uma identidade, a ideia é utilizar as melhores técnicas para valorizar o produto, mas não é um porta estandarte."Apesar disto, Vítor Adão tem um certo orgulho nas suas aparelhagens de fogo vivo - o ofyr (uma prancha redonda de ferro fundido com fogo ao centro), aliás, corre o risco de ser confundido com decoração quando se entra no pátio do restaurante e o vemos ao fundo da mesa corrida para 14 pessoas.O restaurante que revela Vítor Adão em nome próprio está bem escondido nas ruas da Graça, em Lisboa. Num edifício senhorial do século XVI, o Plano partilha um pátio com o alojamento local Dona Graça.Vítor passou o verão a cozinhar menus de degustação (cocktail, quatro vinhos e nove momentos por €70) ao ar livre. "Adorava ter um restaurante ao ar livre e sugeri aos meus sócios [donos do Dona Graça] abrirmos assim. Faz-me lembrar Chaves, uma das memórias é cozinhar na rua, foi assim que comecei", conta.A 20 de novembro a liberdade acaba: as obras na sala do restaurante estão a terminar e vão revelar um bar à entrada (a servir pequenas porções a partir das 17h, com cocktails clássicos e de autor), uma sala para o menu de degustação que se molda ao que têm os seus fornecedores, e uma cave feita taberna, forrada a vinhos, servidos com queijos e enchidos.Do exterior, onde cozinha desde agosto, para o interior, a comida não muda muito. O ofyr substitui-se pela grelha de 1,80 m que mandou fazer à medida e pode continuar a servir a cabeça de xara grelhada, o primeiro prato do menu e que gostava que se tornasse sinónimo de Plano. O resto acontece ao sabor do que lhe trazem os fornecedores. "Acho graça a comer na época e servir fora de época. Ou seja comer os produtos frescos na sua época e, nessa altura, fazer conservas para os servir mais tarde", conta, acrescentando que o espaço interior tem espaço para uma mercearia onde vai vender estas conservas.Depois da saída do 100 Maneiras em agosto de 2018, Vítor Adão passou por algumas cozinhas, fez consultoria no restaurante da Quinta do Arneiro (quinta de produção biológica no Oeste) para se religar ao produto no estado mais primário e fez o Izakaya Tokkuri com Lucas Azevedo porque adora cozinha japonesa. Nesse tempo refletiu sobre o que não queria no seu restaurante: gente a trabalhar 17 horas. Sobre o que queria não havia dúvidas: uma cozinha com respeito pelo receituário português feita de grandes produtos nacionais - da batata de Chaves ao queijo de ovelha de Arraiolos. Daqui a uns tempos virá um restaurante de cozinha portuguesa pura, promete, com receitas de tacho, servidas em travessas. Esse sim, é o seu grande plano.