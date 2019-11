Xavier tem 30 anos e oito longas-metragens. Este nem é o seu último título: Matthias et Maxime esteve na última competição oficial de Cannes. E a sensação é a de que A Minha Vida com John F. Donovan, o primeiro filme do realizador canadiano na América, tem ficado sempre uns passos atrás.John F. Donovan é uma estrela de televisão que vive numa mentira; Rupert é uma criança aspirante a ator que vive apenas com a mãe; os dois tornam-se improváveis correspondentes. Dolan estica os limites do crível: pede-nos para acreditarmos que um rapaz de 5 anos escreve e recebe cartas durante 6 anos sem que a mãe repare; que a revelação desta amizade à distância - que se imagina inocente mas Dolan nunca vai ao detalhe - seria suficiente para arruinar uma carreira; que todas as ligações humanas estão sempre à beira da histeria ou de uma canção; ou, como diz Rupert já em adulto à jornalista que o ouve, que esta história é fundamental porque derruba preconceitos. Dolan tem 30 anos e já fez grandes filmes. Este não é um deles.EUA • Drama • M/14 • 123mCom Kit Harington, Jacob Tremblay e Natalie Portman