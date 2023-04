O que acontece quando um marido desaparece?

Os bestsellers saltam do papel para a televisão a velocidade alucinante. "A Última Coisa Que Ele Me Disse" é o mais recente. Já vimos e concluímos: é só televisão de conforto.

Na primeira cena, o telemóvel de Hannah (Jennifer Garner) permite ler sexta-feira, 14 de abril. Um piscar de olho a um começo de ação coincidente com o dia de estreia de A Última Coisa Que Ele Me Disse na Apple TV+. Os dois primeiros episódios da minissérie – que adapta o romance bestseller homónimo de Laura Dave, editado por cá no mês passado pela Porto Editora – ficam disponíveis no dia 14. Os restantes cinco chegarão semanalmente.