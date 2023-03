Humor para nos fazer parar de gritar, no Maria Matos

As mais lidas GPS

"O Rei Zarolho" usa a comédia para colocar em diálogo perspetivas aparentemente inconciliáveis. Para ver em Lisboa, com Diogo Morgado e Benedita Pereira no elenco.

Quando Marc Crehuet escreveu O Rei Zarolho, em 2013, sentia-se no ar a tensão dos protestos do movimento Indignados, que tomou conta da Praça da Catalunha, em Barcelona, e da Praça Porta do Sol, em Madrid, em 2011. “Ninguém esperava a brutalidade da atuação policial que aconteceu. Isso teve muito impacto em mim”, conta o encenador e guionista espanhol de 45 anos.