O açúcar dos Sillyseason chega a Lisboa

Após a estreia no Porto, em Fevereiro, o jovem colectivo SillySeason apresenta a sua mais recente criação, Sugar, em Lisboa, na Escola de Mulheres (à Estefânia), de 28 de Junho a 1 de Julho, às 21h30. Partindo de Subitamente no Verão Passado, de Tennessee Williams, é um espectáculo de interacção com o público, sobre portugalidade, consumo e turismo de massas.Os bilhetes custam €10.