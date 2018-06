24 Horas em Castelo Branco

18h

No centro histórico tem ainda para descobrir a Igreja de São Miguel. Se continuar o seu percurso pelo largo de São João vai encontrar um dos locais mais emblemáticos da cidade, o Jardim do Paço Episcopal, classificado como Monumento Nacional, revela-se como um dos mais originais exemplares do Barroco em Portugal.



19h

Para terminar o dia experimente os queijos característicos da Beira Baixa, reconhecidos como queijos de Denominação de Origem Protegida e passe na queijaria Casa Agrícola Cabeço Carvão. De volta ao coração da cidade, jante no restaurante Aviz e aprecie a arquitectura do edifício. Como alternativa? No restaurante Cabra Preta pode saborear os produtos da Beira Interior.



22h

As Docas de Castelo Branco são conhecidas por concentrarem a animação nocturna da cidade. É aqui que vai encontrar o bar Kimika Lounge. Se preferir uma noite mais calma pode passar pelo Cine-Teatro Avenida da cidade, num edifício histórico dos anos 50 que recebe espectáculos ao vivo e peças de teatro.

Comece o dia com a vista do Miradouro de São Gens, aproveite e passe pelo castelo e pelas muralhas, ponto emblemático da cidade, para desfrutar da paisagem soberba sobre a cidade mas também para Espanha, para o Alto Alentejo e para a serra da Estrela. A seis minutos a pé dali, espreite o Convento de Nossa Senhora das Graças.O restaurante Dona Ferreirinha é perfeito para o seu almoço. Num bairro residencial longe do ruído do centro histórico tem uma carta cheia de pratos tradicionais da região. De volta ao centro histórico, para sobremesa, pode escolher a Gelataria da Sé - será o local ideal para adoçar a boca dos dias quentes de Verão.A piscina-praia de Castelo Branco é uma opção para um mergulho. Para um passeio cultural visite o Centro de Cultura Contemporânea, no coração da cidade, ou o Museu Manuel Cargaleiro no Solar dos Cavaleiros. A cidade é conhecida pelos seus bordados e o Centro de Interpretação do Bordado de Castelo Branco permite-lhe conhecer um pouco desta arte.