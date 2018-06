Francisco Camacho recria peça de 1991

Já passaram mais de 20 anos desde que Francisco Camacho idealizou o solo O Rei no Exílio, estreado em 1991 no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. À época, o êxito ultrapassou fronteiras e o espectáculo circulou bastante pela Europa. Agora, num remake original, regressa em data única, na sexta, 29 de Junho, às 21h, com bilhetes de €5 a €17.Nesta peça - que se desenrola, como é habitual no trabalho de Camacho, num universo sensual e grotesco dominado por memórias colectivas e iconografia - há uma justaposição do coreógrafo e intérprete com D. Manuel II, o último Rei de Portugal, exilado em Inglaterra em 1910. Ou seja, as identidades dos dois são aqui coincidentes, gerando um jogo de tensão e ambiguidade, em que uma personagem obsessiva, rodeada dos seus vícios triviais (do café aos cigarros), fala de si e da sua história, encerrado numa solidão vazia.