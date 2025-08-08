Sábado – Pense por si

GPS

Nunca mais é Sábado: 5 sugestões para um fim de semana de muita música

De 8 a 10 de agosto, a música invade o País de norte a sul, com concertos e festivais em Viana do Castelo, Braga, Oeiras, Ferreira do Zêzere e Portimão.

Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas GPS
Nunca mais é Sábado: 5 sugestões para um fim de semana de muita música
Pedro Henrique Miranda 08 de agosto de 2025 às 07:00

1. No norte, o , um dos ex-libris da música independente ao vivo de Braga regressa ao Parque da Ponte com uma mão cheia de concertos para o fim de semana. Esta sexta, 8, atuam Catarina Carvalho Gomes, Alcrud3, Cavalheiro, Palas, Putlex, Xauxau Dodô e Boca de Sino. Amanhã, é a vez de Tomás Alvarenga, Monstro, Tricla, The Vaults, Homem em Catarse, Bed Legs e Saya. A entrada é livre.

2. No Ribatejo, o festival V volta a instalar-se no Mercado Municipal António Teixeira Antunes, misturando os sons da tradição e da contemporaneidade. Hoje, a fadista Sara Correia abre a festa, dando lugar, no sábado, ao grupo de cante alentejano Desfrutar Destinos, que abre o palco para os Xutos & Pontapés. No domingo, há atuações de diversos ranchos folclóricos, e a fechar a noite um concerto inédito da Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense e a Sociedade Filarmónica Ferreirense, com os Quinta do Bill. A entrada é livre.

3. Este fim de semana, é inaugurado o Operafest 2025 (que decorre até 16 de setembro) em Oeiras com a , mescla de sons clássicos e contemporâneos que junta Tó Trips e Fake Latinos, Bateu Matou e DJ Marfox a revisitações das obras La Traviata, de Verdi, Dido e Eneias, de Purcell, e A Flauta Mágica, de Mozart, com a participação de cantores de ópera. Tudo acontece esta sexta-feira no Convento da Cartuxa, em Caxias, com bilhetes de €14 a €20.

4. Em Viana do Castelo, já decorre mais uma edição do , com a sua habitual mescla de música de dança entre o house e o techno. Na sexta, destacam-se Sama Abdulhadi, Vintage Culture, Ben Klock e Zadig; no sábado, os habituais Jeff Mills, Nina Kraviz, e um set especial de Sven Vath no domingo de manhã para fechar o festival. Passes-gerais a €125, com bilhetes diários entre os €50 e os €60.

5. Na zona ribeirinha de Portimão, a música junta-se esta semana à sardinhada no , que decorre desde terça-feira com entrada livre. Para o fim de semana, há concertos programados de Cranky Geeks e Nena (sexta), Saia e Para Sempre Marco, tributo a Marco Paulo (sábado) e, a encerrar o festival, Afonso Silva e Resistência (domingo), além de espetáculos de showcooking e diversas bancas de artesanato, petiscos e doçaria.

Tópicos Concerto Ópera Música Festival Marco Paulo Neopop Operatica Quinta do Bill Geeks Sociedade Filarmónica Ferreirense Caxias Convento da Cartuxa (Évora) Braga Oeiras Nina Kraviz Sara Correia Sven Väth Jeff Mills
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

Menu shortcuts

Nunca mais é Sábado: 5 sugestões para um fim de semana de muita música