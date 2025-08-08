Nunca mais é Sábado: 5 sugestões para um fim de semana de muita música

De 8 a 10 de agosto, a música invade o País de norte a sul, com concertos e festivais em Viana do Castelo, Braga, Oeiras, Ferreira do Zêzere e Portimão.

1. No norte, o Este Oeste, um dos ex-libris da música independente ao vivo de Braga regressa ao Parque da Ponte com uma mão cheia de concertos para o fim de semana. Esta sexta, 8, atuam Catarina Carvalho Gomes, Alcrud3, Cavalheiro, Palas, Putlex, Xauxau Dodô e Boca de Sino. Amanhã, é a vez de Tomás Alvarenga, Monstro, Tricla, The Vaults, Homem em Catarse, Bed Legs e Saya. A entrada é livre.

2. No Ribatejo, o festival Viver Ferreira do Zêzere volta a instalar-se no Mercado Municipal António Teixeira Antunes, misturando os sons da tradição e da contemporaneidade. Hoje, a fadista Sara Correia abre a festa, dando lugar, no sábado, ao grupo de cante alentejano Desfrutar Destinos, que abre o palco para os Xutos & Pontapés. No domingo, há atuações de diversos ranchos folclóricos, e a fechar a noite um concerto inédito da Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense e a Sociedade Filarmónica Ferreirense, com os Quinta do Bill. A entrada é livre.

3. Este fim de semana, é inaugurado o Operafest 2025 (que decorre até 16 de setembro) em Oeiras com a Rave Operática, mescla de sons clássicos e contemporâneos que junta Tó Trips e Fake Latinos, Bateu Matou e DJ Marfox a revisitações das obras La Traviata, de Verdi, Dido e Eneias, de Purcell, e A Flauta Mágica, de Mozart, com a participação de cantores de ópera. Tudo acontece esta sexta-feira no Convento da Cartuxa, em Caxias, com bilhetes de €14 a €20.

4. Em Viana do Castelo, já decorre mais uma edição do Neopop, com a sua habitual mescla de música de dança entre o house e o techno. Na sexta, destacam-se Sama Abdulhadi, Vintage Culture, Ben Klock e Zadig; no sábado, os habituais Jeff Mills, Nina Kraviz, e um set especial de Sven Vath no domingo de manhã para fechar o festival. Passes-gerais a €125, com bilhetes diários entre os €50 e os €60.

5. Na zona ribeirinha de Portimão, a música junta-se esta semana à sardinhada no Festival da Sardinha, que decorre desde terça-feira com entrada livre. Para o fim de semana, há concertos programados de Cranky Geeks e Nena (sexta), Saia e Para Sempre Marco, tributo a Marco Paulo (sábado) e, a encerrar o festival, Afonso Silva e Resistência (domingo), além de espetáculos de showcooking e diversas bancas de artesanato, petiscos e doçaria.