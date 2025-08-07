O seu patudo tem um mau odor? Tenha atenção, pode não ser do calor! Há infeções que podem gerar cheiro intenso: saiba tudo

As altas temperaturas podem desencadear um odor estranho no seu amigo de quatro patas... mas não só! Não descure os odores mais desagradáveis do seu pet

Cão com toalha e pato de borracha, após banho para combater mau cheiro

Nós, humanos, também libertamos odor quando suamos, ou não temos uma higiene frequente ou cuidada. Principalmente quando as temperaturas aumentam, pode acontecer o patudo libertar um odor mais intenso. Mas e se esse cheiro nunca mais sai, por mais banhos que lhe dê?

Quando o odor começa a ficar realmente intenso, mesmo depois de ter os cuidados de higienes recomendados, pode ser altura de agir e procurar um veterinário ou especialista animal.

