Chegaram os dias de férias e não sabe o que fazer com o seu pet? Temos três ideias "fora da caixa" para si e para o seu amigo de quatro patas

E se, em vez dos planos habituais, explorasse algo realmente novo, divertido e pet-friendly? Temos sugestões fantásticas!

SÁBADO 08 de agosto de 2025 às 10:12
Mulher e cão aproveitam férias de verão com atividades inovadoras e pet-friendly
Para muitos, agosto é mês de férias. Surge-nos aquela vontade de desligar do mundo, viver experiências diferentes e... claro, levar o seu companheiro de quatro patas connosco. Sim, é possível criar memórias incríveis com o seu cão ou gato ao seu lado. Aqui ficam 3 ideias fora da caixa para umas férias inesquecíveis:

Leia o artigo na integra no site da

