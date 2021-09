No novo filme de Woody Allen, o cenário muda, a história é a do costume

As mais lidas GPS

Após ser acusado de abusar da filha na infância, o cineasta volta com Rifkin’s Festival. Passa-se em San Sebastián e traz as suas obsessões habituais.

O facto de este filme existir depois da estreia no início do ano de "Allen vs Farrow" na HBO é, para todos os efeitos, um milagre. Woody Allen foi cinematograficamente silenciado culturalmente cancelado e socialmente banido. Portanto, a sua sobrevivência saúda-se.