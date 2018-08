Neste mariscador cabe o prego mais clássico e a pombinha de Santarém

Pão-manteiga-presunto: juntas, as três palavras formam uma que serve para definir os predicados de uma marisqueira sem sequer se tocar no tema do marisco. A trilogia é essencial e foi uma preocupação para Rodrigo Castelo desde que O Mariscador começou a ser um projecto a gerar expectativa em Lisboa. O restaurante ia levar para a capital o cozinheiro de Santarém, dono da Taberna Ó Balcão, para a posição de chef de cozinha e sócio de uma marisqueira entre a tradição e a cozinha de autor. Depois de um longo período de soft opening, O Mariscador abriu em pleno no início de Julho, no edifício da Praça de Touros do Campo Pequeno.Ainda antes de se sentar à mesa, há umas quantas referências no que toca a marisqueiras que um lisboeta leva na cabeça - há o Pinóquio para o pica-pau, há o Eduardo das Conquilhas para as conquilhas, há o Ramiro para tudo - e nem a decoração moderna com mariscos pintados de branco na parede e plantas suspensas sobre a esplanada podem fazer esquecer os clássicos.É logo no pão-manteiga-presunto que se vai à luta com os gigantes, portanto. Rodrigo Castelo resolveu a questão com presunto pata negra de Barrancos, uma manteiga batida na casa com algas e um pão de uma padaria da zona que chega à mesa fatiado e ligeiramente torrado, com ou sem manteiga barrada (o cliente escolhe). A partir daqui é ir vivendo o compromisso "entre uma marisqueira tradicional e um restaurante com cozinha de chef", define Rodrigo Castelo, sentado no segundo andar do Mariscador.Para esse patamar há o projecto de servir menus de degustação dedicados ao peixe e marisco - o chef tem dezenas de pratos pensados e testados, com especial foco no que vem do rio. O marisco de rio foi pensado para ser factor diferenciador e inspiração do Mariscador, já que não há muitos sítios em Lisboa onde se comam estes bichos pequenos, de pouca mas saborosa carne.Os bichos não foram bem recebidos pelos clientes pouco habituados a um rácio carne-casca destes e Rodrigo admite que se foi abandonando algum marisco de rio. Ficaram as camarinhas desidratadas e temperadas (crocantes e ligeiramente picantes), que se podem ir debicando ao longo da refeição ou com umas imperiais, em vez de tremoços, ou os percebes de rio, muito baixinhos, servidos nas tecas, as travessas de marisco do restaurante que trazem ostras da Ria Formosa, gambas do Algarve, gambas de Moçambique, lagostins do mar e pasta de sapateira (meia teca por €60, uma teca por €100).Os mariscos cozidos ao natural ou as amêijoas à Bulhão Pato (€17,50), indispensáveis quando as cervejarias mais tradicionais estão no horizonte, são uma pequena parte do que se serve nesta casa de dois andares e esplanada virada para o jardim do Campo Pequeno.É que também há receitas que Rodrigo Castelo praticou na Taberna Ó Balcão, como o coscorão do rio até ao mar, um cone estaladiço com vários tipo de marisco para comer de uma dentada (€6), ou sobremesas como o "nem tudo é limão", com gelado de limão, lemon curd, arrepiado de Almoster, queijo de cabra ralado e tendões de vaca fritos com textura de pipocas (€5,90).Enquanto o chef faz a estrada entre Lisboa e Santarém todos os dias, é Bruno Ribeiro que fica na cozinha a fazer sair pratos como o expresso do caranguejo da meia-noite, um caldo feito com caranguejo de rio, servido numa chávena de café (€2,50), os bifes de atum com ovo a cavalo e um molho da casa feito a partir das aparas de presunto (€19) ou as pombinhas, os pregos da casa. Dentro das pombinhas - pão de Santarém leve e ligeiramente adocicado - entram pregos do lombo (€9), lombo de atum (€12) ou um caranguejo de casca mole frito e guarnecido com picles e maionese (€12,50). Podia pôr-se tudo dentro de um pão de água, mas para isso estão cá os clássicos.Pç. de Touros do Campo Pequeno, Lisboa12h-15h;19h-23hPreço:€30