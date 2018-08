31 aventuras em família em Agosto

Nas férias, todos os pais procuram programas diferentes para animar os dias. Em vez de uma ida à praia, eis 31 actividades divertidas - uma para cada dia do mês

1. Dino Parque Lourinhã

Que tal fazer uma viagem no tempo, recuando mais de 300 milhões de anos? Basta ir à Lourinhã e descobrir o Dino Parque, que se autoproclama o maior museu ao ar livre de Portugal e contém a maior exposição ibérica de fósseis de dinossauro, além de 120 réplicas dos gigantes pré-históricos, em tamanho real e de diferentes períodos.



R. Vale dos Dinossauros, 25 - Lourinhã

261 243 160 • €12,50; até 12 anos: €9,50





2. Petit Chef de Joana Byscaia

A Petit Chef ensina aos miúdos a partir dos sete anos as técnicas básicas de cozinha e também bons hábitos alimentares. Há workshops com e sem pais.



Av. Dom João I, 8, Oeiras

918 802 657• Inscrições desde €50



3. Angry Birds, a Exposição

Inspirado no jogo que contagiou o mundo, a exposição Angry Birds, dirigida a públicos de todas as idades, aborda conceitos muito para lá do do entretenimento como Física, Biologia, Matemática, Engenharia e Artes.



Pavilhão do Conhecimento, Pq. Nações, Lisboa

218 917 100 • €9; criança: €6



4. News museum

Este museu dedicado às notícias, aos media e à comunicação permite descobrir como se faz rádio e televisão num espaço moderno, tecnológico e interactivo. Até inclui jogos como o Quem Quer Ser Milionário.



R. Visconde Monserrate, 26 - Sintra

210 126 600 • €20 (p/família)



5. Playbowling

Já imaginou um lugar onde convivem arcos e flechas, minimoto4, pistolas de laser e vestidos de princesa num cenário cor-de-rosa? O Playbowling tem 11 propostas para maiores de 4.



R. Chesol, 35 - Cascais

917344437 • Desde €3 (1 jogo de bowling)



6. Monte Selvagem

Vencedor do Prémio Cinco Estrelas na categoria de parques temáticos, este monte (a uma hora e meia de Lisboa) revela o mundo animal, com mais de 60 espécies (e um total de cerca de 350 animais) à solta.



Monte do Azinhal, Lavre, Montemor-o-Novo

265 894 377• €13,50; até 13 anos: €11,50



7. MegaCampo

No concelho de Mafra, com mais de 40 hectares, o Megacampo é o maior espaço outdoor de paintball e adventure park da Península Ibérica. O parque dispõe de 12 cenários de paintball e garante uma tarde divertida em família.



Av. Megacampo, Mafra

214 876 088 • Desde €9,95 (2 horas)



8. Cinemateca Júnior

Para os pequenos cinéfilos, a Cinemateca promove um programa de actividades que dá a conhecer a História do cinema através da projecção de filmes, exposição e ateliês temáticos.



Pç. Restauradores, Lisboa

213 596 200 • €3,20; até 16 anos: €1,10



9. Adventure Park

Aventuras com fartura, em plataformas posicionadas nas copas das árvores, pontes suspensas, circuitos de arborismo (com cordas para dar saltos de Tarzan), canoagem, mini-golfe e slide.



Complexo Jamor, Cruz Quebrada

211 519 400 • €12,50 a €20



10. Olá mamã: Yoga em família

Um programa que permite desenvolver força, coordenação, flexibilidade, concentração e autoconfiança; neste espaço de Telheiras também há massagens para bebés.



R. Fernando Lopes Graça, 12C - Lisboa

217 580 301 • Desde €20



11. Vertigo Climbing Center

Complexo indoor com 400 metros quadrados, o Vertigo proporciona uma experiência de escalada única e divertida, num ambiente de total segurança.



Av. Infante D. Henrique, Ed. Beira Rio - Fracção S, Lisboa

967 890 179 • €8 (p/pessoa)



12. World of Discoveries

O World of Discoveries oferece uma visita educativa e divertida, a incluir um museu interactivo e um parque temático. O tema, esse, é a época de ouro da História de Portugal: os Descobrimentos.



R. Miragaia, 106 - Porto

220 439 770 • €14; até 12 anos: €8



13. Parque dos Monges

O Parque dos Monges, onde se iniciou a Ordem de Cister, combina as vertentes ambiental, zoológica e aventureira com animação temática e alojamento. A diversão é certa nesta recriação da vida monástica daqueles que nesta quinta produziam os alimentos a cozinhar pelas freiras residentes no convento vizinho, de Cós.



R. Quinta das Freiras, 10 - Chiqueda, Alcobaça

262 581 306 • €10; até 10 anos: €8



14. Water Park Gerês

No coração da albufeira da Caniçada encontra este parque aquático com insufláveis para escorregar e saltar - e em total segurança: há coletes e monitores em permanência.



Praia do Alqueirão, Terras de Bouro

915 658 866 • €13/dia



15. The Blue Room

Escola de surf com programas para famílias: cada aula (com material incluído) é para, no mínimo, três pessoas da mesma família.



Av. Marginal, 6240 - Estoril

927 488 112 • €60 (para três familiares)



16. Magikland

Com ampla zona verde, o parque tem seis áreas temáticas - do Lago do Galeão ao Refúgio dos Piratas, Aldeia Medieval e Montanha Mágica.



R. de Santo André, 1279 - Penafiel

255 712 357 • €17,50/dia; até 12 anos: €12



17. KrazyWorld Zoo

A 22 minutos de Albufeira, o KrazyWorld Zoo é um jardim zoológico com répteis, aves de rapina e mamíferos, onde pode ainda aproveitar o dia junto à piscina, no campo de minigolfe ou a jogar paintball.



Estr.ª Algoz, Messines

282 574 134 • €16,95/dia; até 10 anos: €9,95



18. Parque Aquático Amarante

O Parque Aquático de Amarante, o maior da Península Ibérica, oferece uma multiplicidade de piscinas que incluem pistas rápidas, pistas múltiplas, caracol, tobogan e aqualândia.



R. Tâmega, 2245 - Amarante

255 410 040 • €7 a €17



19. Burros do Magoito

Tudo começou com passeios de burro pela Serra de Sintra. O sucesso foi tanto que inspirou uma enorme quinta pedagógica, com cabras e perus, mas onde os burros e póneis, que os miúdos podem montar, são as estrelas. Neste espaço pode ainda organizar festas de aniversário e encontra asinoterapia para crianças com necessidades especiais.



Av. Moinhos do Arneiro, 6 - S. João das Lampas

927 758 757 • Por marcação • €10 (1 passeio de burro, p/criança)



20. Bounce

O seu filho tem muita energia? Então o Bounce é o sítio ideal para descarregar baterias. Com mais de 100 trampolins, num ambiente seguro e controlado, pode encontrar diversas actividades "sempre a saltar", como o free-jumping e o big bang, the wall, dodgeball, super tramp e slam dunk.



Av. dos Cavaleiros, 35 - Carnaxide

212 698 400 • €12 (1 hora); júnior: €10; meias oficiais (obrigatórias): €2



21. Quinta Pedagógica dos Olivais

Por vezes, quem vive numa grande cidade desconhece o fascínio da vida no campo. Aqui pode descobri-lo, vendo animais e participando em ateliês (por marcação) de cerâmica, tosquia e fabrico de pão.



R. Cidade de Lobito, Lisboa

218 550 930 • Grátis



22. Family Golf Park

Em alternativa ao sol e ao mar, o parque de minigolfe algarvio oferece dois percursos de 18 buracos, com envolvência temática: réplicas de monumentos da Roma Antiga.



R. dos Marmeleiros, Vilamoura

289 300 800 • €14/1 percurso; até 12 anos: €9



23. Kidzania

No parque temático dos arredores de Lisboa, autêntica cidade em miniatura, as crianças podem experimentar 60 profissões de adultos. O programa de Verão integra animação especial: do mergulho ao vendedor de gelados, do nadador-salvador ou surfista aos turistas, todos vão lá andar.



Dolce Vita Tejo, Loja 1054 - Av. Cruzeiro Seixas, 7 - Amadora

211 545 530 • €10; até 15 anos: €22



24. Parque Temático da Madeira

Pavilhões multimédia com a História da ilha, jardins e as típicas casas de Santana preenchem este destino insular, que cruza natureza, cultura e património. Tem restaurante e galerias de arte.



Est.ª do Parque Temático, Santana

291 570 410 • €6; até 14 anos: €4



25. Vertigem Azul

Nesta viagem pela costa de Tróia e da Arrábida, é quase certo cruzar-se com os golfinhos que habitam o estuário do Sado, da espécie roaz.



R. Praia da Saúde, 11D, Setúbal

265 238 000 • €35/3 horas ; até 12 anos: €20



26. Karting Almancil Fun Park

Com karts para diferentes idades, paintball, off the road buggies, rodeo e minibarcos, este parque é um banho de adrenalina, óptimo complemento das férias algarvias.



Kartódromo de Almancil

289 399 899 • Desde €15



27. SEA LIFE Porto

Com propostas como dormidas com tubarões e alimentação de tartarugas e um programa de Verão com workshops de ciência, showcookings e espectáculos de magia. Conheça o primeiro túnel subaquático do País e descubra os segredos das diferentes espécies marinhas.



1.ª R. Particular do Castelo do Queijo, Porto

226 190 400 • €13,50; até 12 anos: €9,50



28. Portugal dos Pequenitos

Numa representação de Portugal edificada para o tamanho das crianças, este parque é um clássico nacional.



Lg. Rossio de Santa Clara, Coimbra

239 801 170 • €9,95; até 13 anos: €5,95



29. Little Lisbon: Lisbon for Kids

Divertidas maneiras de conhecer Lisboa, através de percursos temáticos pela cidade, da gastronomia ao aqueduto e bairros típicos, de mapa na mão.



R. Henrique Alves, 1 - Lisboa

912 800 647 • €155/família



30. DiverLanhoso

Com piscinas e mais de 50 actividades, o DiverLanhoso é ideal para quem aprecie desportos ao ar livre, como canoagem, rafting, escalada, rapel, slide, BTT ou golfe de montanha.



Lugar de Porto de Bois, Póvoa de Lanhoso

253 635 763 • Desde €6



31. Fábrica 22

Visite a Fábrica 22 e divirta-se em actividades como laser tag, consolas, matraquilhos e air hockey, para pequenos e graúdos. Exige marcação prévia.



R. João Saraiva, 22 - Lisboa

215 920 563 • Desde €10